Брянские волейболисты завоевали «бронзу» на чемпионате России

Брянский «Спартак» завоевал «бронзу» на чемпионате России по волейболу на снегу. Об этом сообщили в городской администрации.

На горнолыжном склоне Красной Поляны в Сочи впервые прошёл этап чемпионата России по волейболу на снегу. На высоте 960 метров выступали волейболистки со всей страны.

Брянская команда спорткомбината «Спартак» дошла до полуфинала и боролась за третье место. Красно-белые играли с «Динамо-Водный стадион» из Москвы. Игра закончилась со счётом 2:0 в пользу брянских волейболисток.

Девушки из «Спартака» завоевали бронзовые медали, 75 тысяч рублей и путёвку в финал чемпионата России.