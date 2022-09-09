Брянские хоккеисты дважды обыграли «Белгород»

В двухматчевом противостоянии хоккейный клуб «Брянск» оказался сильнее спортсменов из Белгорода. Об этом сообщили в региональном департаменте физической культуры и спорта.

В рамках подготовки к новому сезону Первенства НМХЛ в Белгороде прошли хоккейные матчи. На льду встретились команды «Брянск» и «Белгород».

В двух контрольных матчах хоккейная команда региона оказалась сильнее соперников. Встречи закончились со счётом 4:1 и 4:0.