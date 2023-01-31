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Брянские хоккеисты выиграли у гостей из Санкт-Петербурга

2023, 31 января 14:49 Спорт
Брянские хоккеисты выиграли у гостей из Санкт-Петербурга
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Брянские хоккеисты дважды в домашнем матче разгромили команду из северной столицы. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта. 

В ледовом дворце Володарского района областного центра хоккейный клуб «Брянск» провёл очередной домашний матч в Первенстве Национальной молодежной хоккейной лиги. Они встретились с командой «Динамо-576» из города Санкт-Петербурга.

Матч закончился победой хозяев поля. Счет игры – 3:1 в пользу брянских хоккеистов.

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