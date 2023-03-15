Брянский боец вошёл в сборную ЦФО по смешанному боевому единоборству (ММА). Об этом сообщили в региональном департаменте спорта.

В Иваново завершилось первенство Центрального федерального округа по смешанному боевому единоборству (ММА) среди юношей 12-13, 14-15 лет и юниоров 18-20 лет. За награды боролись более 280 спортсменов из 14 регионов.

Два бойца брянского Дворца единоборств имени Артема Осипенко выступали в самой многочисленной категории участников 14-15 лет, 52кг. Богдан Терехов стал серебряным призером первенства. А Григорий Шабалкин завоевал «бронзу». Богдан Терехов вошёл в сборную команду ЦФО. Он будет участвовать в Первенстве России в Сочи.