Брянские спортсмены завоевали девять медалей на первенстве ЦФО по сётокан

Брянские спортсмены завоевали девять медалей на первенстве ЦФО по боевому единоборству сётокан. Об этом сообщили в региональном профильном департаменте.

В городе Тула прошли первенство Центрального Федерального округа России и Межрегиональные соревнования по восточному боевому единоборству сётокан. В них участвовали свыше 500 участников из 10 регионов.

Брянскую область представили воспитанники спортивной федерации «Восточного Боевого Единоборства», спортшколы «Вымпел» им. О Ермакова и спортшколы «Партизан». На первенстве ЦФО юные брянские бойцы завоевали одну золотую, серебряную и семь бронзовых медалей. На межрегиональном турнире участники 8-10 лет дважды заняли первые места и три раза – третью ступень пьедестала почёта.