Глава администрации Стародубского округа и трое жителей ранены при атаке ВСУ

2026, 18 сентября 09:28

Глава администрации Стародубского округа и трое жителей ранены при атаке ВСУ. Об этом сообщил в своих соцсетях врио губернатора региона Егор Ковальчук.

17 сентября беспилотные летательные аппараты самолётного типа ВСУ атаковали село Меленск в Стародубском муниципальном округе. При нападении ранения получили трое сотрудников сельхозпредприятия. Также повреждено зернохранилище.

На место происшествия прибыл глава администрации муниципального образования Александр Подольный. При ликвидации последствий и эвакуации пострадавших ВСУ нанесли ещё один удар. Глава администрации получил осколочные ранения.