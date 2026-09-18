Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Лента новостей

Глава администрации Стародубского округа и трое жителей ранены при атаке ВСУ

2026, 18 сентября 09:28
Глава администрации Стародубского округа и трое жителей ранены при атаке ВСУ
Источник фото

Глава администрации Стародубского округа и трое жителей ранены при атаке ВСУ. Об этом сообщил в своих соцсетях врио губернатора региона Егор Ковальчук. 

 

17 сентября беспилотные летательные аппараты самолётного типа ВСУ атаковали село Меленск в Стародубском муниципальном округе. При нападении ранения получили трое сотрудников сельхозпредприятия. Также повреждено зернохранилище.

На место происшествия прибыл глава администрации муниципального образования Александр Подольный. При ликвидации последствий и эвакуации пострадавших ВСУ нанесли ещё один удар. Глава администрации получил осколочные ранения.

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

86 протоколов на мигрантов составили брянские полицейские
18 сентября 08:55
86 протоколов на мигрантов составили брянские полицейские
Первая смена федерального проекта «Юный следователь» прошла в брянском лагере
17 сентября 17:35
Первая смена федерального проекта «Юный следователь» прошла в брянском лагере
В Брянске прошёл парад в честь освобождения от немецко-фашистских захватчиков
17 сентября 16:20
В Брянске прошёл парад в честь освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (16529) брянск (7228) ДТП (2871) ГИБДД (2439) прокуратура (2187) уголовное дело (2137) Александр Богомаз (1998) суд (1811) авария (1727) мчс (1581) коронавирус (1272) дороги (1149)