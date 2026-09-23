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Общество

Область снова выставляет на торги контрольный пакет унечского хлебокомбината

2026, 23 сентября 11:16
Область снова выставляет на торги контрольный пакет унечского хлебокомбината
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Управление имущественных отношений Брянской области назначило на 7 октября аукцион по продаже 51 процента акций АО «Унечахлебокомбинат». Пакет из 1199 акций принадлежит региону в лице департамента сельского хозяйства. Начальная цена составляет почти 26 миллионов рублей и основана на оценке от 26 июня 2026 года.

Продаются только акции. Здания и оборудование вместе с инженерными сетями остаются на балансе самого акционерного общества. По той же цене пакет уже выставляли несколько раз, но желающих не нашлось.

Нынешние торги проходят на непростом фоне. Комбинат остановил выпуск продукции и 23 сентября будет просить арбитражный суд признать его банкротом с долгом 11,8 миллиона рублей. Если суд откроет конкурсное производство, стоимость акций может заметно снизиться, и инвестору окажется выгоднее дождаться этого этапа. В последнем объявлении о торгах упоминались 66 сотрудников предприятия, которые сегодня остались без работы.

По материалам сайта АиФ-Брянск

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