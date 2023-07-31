Брянский борец завоевал «золото» Международных соревнований

Брянский борец занял первое место на Международных соревнованиях во Владикавказе. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

Во Владикавказе прошли Международные соревнования по вольной борьбе «PWL-5. Кубок Содружества». В весовой категории до 79 кг за сборную команду России выступил воспитанник брянской спортшколы олимпийского резерва «Локомотив» Гаджимурад Алихмаев. Борец завоевал золотую награду турнира.