Брянский губернатор открыл Кубок региона по фигурному катанию

На турнир съехались более 150 спортсменов из Брянской, Орловской, Смоленской, Курской и Белгородской областей. Регион представлен пятью спортшколами по фигурному катанию из Брянска, Клинцов, Стародуба, Новозыбкова и Климово.

В Ледовом дворце в Володарском районе города Брянска открыли межрегиональных соревнований по фигурному катанию на коньках. В торжественной церемонии приняли участие губернатор региона Александр Богомаз.

Железнодорожники провели урок безопасности для школьников в моторвагонном депо Смоленск — 1 15 февраля сотрудники Московской железной дороги и транспортной полиции провели урок безопасности на железнодорожной инфраструктуре для учеников Катынской средней школы. Железнодорожники активно применяют новые формы работы со школьниками, направленные на профилактику травмирования детей на железнодорожном транспорте. Так, для семиклассников была организована обзорная экскурсия в моторвагонное депо Смоленск – 1, в ходе которой ребята узнали историю

Взрослым — о «детских» выплатах. Кто и когда получит Единое пособие в регионе? 9 февраля Центр управления регионом совместно с администрацией Смоленской области провели прямой эфир, посвящённый «детским выплатам» и порядку получения единого пособия. На вопросы смолян ответили управляющий Отделением Социального фонда России по Смоленской области Наталия Грищенко и заместитель начальника департамента Смоленской области по социальному развитию Ольга Семченкова. Напомним, с 1 января 2023 года произошли изменения в

Испить колодезной воды В Смоленской области отремонтируют действующие и построят новые колодцы. Хорошей новостью со смолянами поделился губернатор Алексей Островский. Глава региона напомнил, что в прошлом году депутаты фракции «Единая Россия» в областной Думе в ходе одного из заседаний регионального парламента внесли инициативу по строительству новых либо капремонту уже имеющихся колодцев на территории сельских поселений области. «Безоговорочно её

На село — с концертами С этого года в Смоленском районе заработал передвижной многофункциональный культурный центр — автоклуб. Или, как его ещё называют, Дом культуры на колёсах. Он был приобретён в рамках нацпроекта «Культура». А это значит, что жители небольших деревень, которые находятся далеко от более крупных населённых пунктов, не останутся без внимания культмассового сектора: они смогут посещать концерты и