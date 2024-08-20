Брянский лыжник стал призёром турнира в Калуге

Брянский спортсмен стал призёром областного турнира по лыжероллерным гонкам в Калуге. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В Калуге прошли областные соревнования по лыжным гонкам среди лыжероллеров. В турнире участвовали свыше ста спортсменов.

Воспитанник брянской спортшколы «Олимп» Федоров Владимир в гонке свободным стилем преодолел финишную прямую вторым. Он стал серебряным призёром турнира.