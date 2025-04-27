Брянский паралимпиец выиграл турнир в Марокко и стал рекордсменом сезона. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В городе Марракеш в Марокко прошли международные соревнований по лёгкой атлетике по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В толкании ядра выступил брянский спортсмен Александр Хрупин. Он показал результат в 11 метров 83 сантиметра. Александр выиграл турнир и показал лучший результат сезона в Мире.