Брянский «Партизан» обыграл псковских хоккеистов в Малом кубке Ночной лиги.

В городе Сочи стартовал Фестиваль хоккея-2023 Ночной хоккейной лиги. Одними из первых на льду встретились команды «Партизан» из Брянска и «Плесков» из Пскова. Выступают команды в дивизионе «Любитель 50+». «Партизан» в это раз играл без губернатора Брянской области.

Встреча 4 мая закончила со счётом 4:0 в пользу команды из Брянска.