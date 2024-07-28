Брянский пловец установил новый рекорд России
Брянский пловец Илья Бородин установил новый рекорд России на дистанции в 200 метров. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.
В Екатеринбурге стартовал Кубок России по плаванию. На дистанции 200 метров комплексом выступил брянский спортсмен Илья Бородин. Он показал результат в 1.56,75. Он стал золотым медалистом соревнований.
Кроме того, пловец превзошел свой результат прошлого года и установил новый рекорд России.
«Меня раздражало время 1.57. Наконец удалось выплыть из этих секунд. Отмечать некогда будет — у меня экзамены в магистратуру», — сказал Илья Бородин в интервью телеканалу «Матч ТВ».
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