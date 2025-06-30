Брянский прыгун завоевал «золото» первенства России по лёгкой атлетике. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Екатеринбурге прошло первенство России по лёгкой атлетике. На стадионе «Калининец» выступили сильнейшие спортсмены страны в возрасте до 20 лет.

В прыжках в высоту выступил брянский легкоатлет Степан Веткин. Он преодолел барьер в 2.20 метра. Брянец завоевал золотую медаль первенства, обогнав двух соперников из Санкт-Петербурга.