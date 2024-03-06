Брянский самбист выиграл четыре встречи на чемпионате России
Брянский самбист Артём Осипенко выиграл четыре встречи на чемпионате России. Об этом сообщили в группе Дворца единоборств в ВКонтакте.
Брянский спортсмен Артём Осипенко накануне провёл пять встреч на чемпионате России, который проходит во Дворца единоборств в областном центре. Десятикратный чемпион Мира одержал четыре победы.
Проигрышным стал поединок Артёма Осипенко с 22-летним Романом Желтовым из Екатеринбурга. При полном равенстве баллов по последнему полученному предупреждению выиграл соперник.
В категории +98 кг чемпионом стал Степан Солдатенков из Подмосковья. Второе место занял Роман Желтов. А Артём Осипенко завоевал бронзовую медаль.
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