Брянский самбист выиграл четыре встречи на чемпионате России

Брянский самбист Артём Осипенко выиграл четыре встречи на чемпионате России. Об этом сообщили в группе Дворца единоборств в ВКонтакте.

Брянский спортсмен Артём Осипенко накануне провёл пять встреч на чемпионате России, который проходит во Дворца единоборств в областном центре. Десятикратный чемпион Мира одержал четыре победы.

Проигрышным стал поединок Артёма Осипенко с 22-летним Романом Желтовым из Екатеринбурга. При полном равенстве баллов по последнему полученному предупреждению выиграл соперник.

В категории +98 кг чемпионом стал Степан Солдатенков из Подмосковья. Второе место занял Роман Желтов. А Артём Осипенко завоевал бронзовую медаль.