Брянский шахматист стал лауреатом онлайн-турнира

Воспитанник Брянского областного губернаторского дворца детского и юношеского творчества имени Юрия Гагарина Михаил Левута поучаствовал в онлайн-турнире по быстрым шахматам «Ход королевы». Состязание организовал Центре поддержки детского шахматного спорта «Мир шахмат». Брянский спортсмен выступил в возрастной категории 11-13 лет. В номинации «Самый красивый мат» он завоевал диплом лауреата первой степени.

От мечты – к делу: Как соцконтракт открывает новые горизонты Мечты о тихой жизни на земле и собственном хозяйстве для многих так и остаются мечтами. Но для жителей Демидовского района социальный контракт стал тем самым ключом, который открыл дверь в новую реальность. Государственная поддержка помогла им не только поверить в свои силы, но и сделать уверенные шаги в развитии личного подсобного хозяйства (ЛПХ). Из города – на село Наталья Марченкова сменила шум города на деревенский быт. Коза, два маленьких

На все 100! Объём инвестиций в основной капитал по итогам 2024 года в Смоленской области составил 108, 5 млрд рублей. И это исторический рекорд в одном из ключевых направлений развития региона. «Ещё год назад объём инвестиций составлял 95 млрд рублей, и мы планомерно двигались к тому, чтобы преодолеть новый рубеж», – отметил губернатор Василий Анохин. Рост обеспечили предприятия

Возвращение «Спартака» Долгие годы смолян беспокоила судьба стадиона «Спартак» в областном центре. И не только болельщиков и людей, так и иначе связанных со спортом, но и рядовых неравнодушных граждан, которые с отчаянием наблюдали, как спортивный объект ветшает и зарастает. На прошлой неделе стало известно, что стадион вновь перешёл в государственную собственность. Хорошей новостью поделился со смолянами губернатор

С хорошими перспективами Куда пойти учиться после окончания школы? Вопрос далеко не праздный для выпускников и их родителей. Отрадно, что всё больше ребят выбирают для поступления вузы Смоленщины. Смоленская область по итогам 2024 года вошла в число регионов – лидеров по количеству зачисленных студентов. Данные обнародовали учёные Высшей школы экономики, которые провели специальное исследование при поддержке Минобрнауки России.

До самых до окраин Василий Анохин: «Постепенно улучшаем жизнь в сельской местности». Региональные власти не отступают от взятого ранее курса на благоустройство небольших населённых пунктов. «Для меня важно, в каких условиях рождаются и воспитываются наши дети, взрослеет молодёжь, трудятся люди. Многое уже удалось сделать, в том числе по программе «Комплексное развитие сельских территорий», в этом году работу продолжаем», —