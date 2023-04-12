Брянский спортсмен победил на Кубке мира

Брянский спортсмен завоевал золотую медаль на этапе Кубка мира по рукопашному бою. Об этом рассказали в городском спорткомитете.

В Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой прошёл этап Кубка мира по рукопашному бою среди мужчин и женщин «Кубок Дружбы 2023». Турнир состоялся во второй раз при поддержке Департамента спорта столицы в год 100-летия Московского спорта.

В турнире участвовали более трёхсот спортсменов из 21 страны: Азербайджана, Армении, Афганистана, Беларуси, Ганы, Германии, Грузии, Египта, Индии, Иордании, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Ливана, России, Сирии, Сьерра-Леоне, Таджикистана, Узбекистана и Франции.

Воспитанник брянской спортшколы «Торпедо», мастер спорта Александр Горохов в абсолютной весовой категории завоевал золотую награду турнира.

Общий медальный зачет «Кубка Дружбы 2023» выиграла сборная России.