Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
События

Подозреваемого в совершении противоправных действий мужчину ищут полицейские в Брянске

2025, 18 декабря 12:46
Подозреваемого в совершении противоправных действий мужчину ищут полицейские в Брянске
Источник фото

Подозреваемого в совершении противоправных действий мужчину ищут полицейские в Брянске. Ориентировку распространили в пресс-службе регионального УМВД.   

 

Инцидент произошёл ночью 14 декабря около дома по улице Брянского Фронта. За совершение противоправных действий полицейские разыскивают мужчину. 

Приметы: на вид 30–35 лет, рост около 170–175 см. Мужчина был одет в синюю куртку, черные спортивные штаны и кроссовки темного цвета.

Сотрудники полиции просят жителей оказать содействие в установлении личности мужчины и его местонахождении. Информацию можно сообщить по телефону 8-961-000-44-15 или 02 (), либо в ближайший отдел внутренних дел.

Метки: ,

Читайте также

Два автомобиля столкнулись в Брянске утром в четверг
18 декабря 12:17
Два автомобиля столкнулись в Брянске утром в четверг
Сборы по кёкусинкай карате прошли в Брянске
18 декабря 11:59
Сборы по кёкусинкай карате прошли в Брянске
Иномарка сбила пешехода в Жуковке накануне вечером
18 декабря 11:51
Иномарка сбила пешехода в Жуковке накануне вечером

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (13662) брянск (6694) ДТП (2636) ГИБДД (2156) прокуратура (1989) уголовное дело (1938) суд (1774) Александр Богомаз (1738) авария (1619) мчс (1437) коронавирус (1272) умвд (993)