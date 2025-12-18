Подозреваемого в совершении противоправных действий мужчину ищут полицейские в Брянске

2025, 18 декабря 12:46

Подозреваемого в совершении противоправных действий мужчину ищут полицейские в Брянске. Ориентировку распространили в пресс-службе регионального УМВД.

Инцидент произошёл ночью 14 декабря около дома по улице Брянского Фронта. За совершение противоправных действий полицейские разыскивают мужчину.

Приметы: на вид 30–35 лет, рост около 170–175 см. Мужчина был одет в синюю куртку, черные спортивные штаны и кроссовки темного цвета.

Сотрудники полиции просят жителей оказать содействие в установлении личности мужчины и его местонахождении. Информацию можно сообщить по телефону 8-961-000-44-15 или 02 (), либо в ближайший отдел внутренних дел.