Брянский спортсмен выиграл первенство России по полиатлону
Брянский спортсмен стал золотым медалистом первенства России по полиатлону. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.
В городе Коврове прошло первенство России среди юниоров по полиатлону. В соревнованиях в троеборье с лыжной гонкой участвовал воспитанник спортшколы «Электрон» Дятьковского района Георгий Репин. Юноша набрал 273 очка и завоевал золотую медаль, подтвердив норматив Мастера спорта России.
Георгий Репин примет участие в Первенстве Мира.
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