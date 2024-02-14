Брянский спортсмен выиграл первенство России по полиатлону

Брянский спортсмен стал золотым медалистом первенства России по полиатлону. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В городе Коврове прошло первенство России среди юниоров по полиатлону. В соревнованиях в троеборье с лыжной гонкой участвовал воспитанник спортшколы «Электрон» Дятьковского района Георгий Репин. Юноша набрал 273 очка и завоевал золотую медаль, подтвердив норматив Мастера спорта России.

Георгий Репин примет участие в Первенстве Мира.