Брянский теннисист выиграл всероссийские соревнования

Юный брянский теннисист завоевал две золотые медали на Всероссийских соревнованиях. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Архангельске прошли ссероссийские соревнования «Белое море» по теннису. В них участвовали юноши и девушки до 13 лет.

Регион представил воспитанник брянской спортшколы «Горизонт» Георгий Абушенко. В одиночном разряде он занял первое место. Кроме того, в паре с Анной Чучилиной из города Химки Георгий завоевал золотую медаль.