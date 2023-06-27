Брянский теннисист завоевал две медали в Белоруссии

Брянский теннисист завоевал золотую и серебряную медали на турнире в Белоруссии. Об этом рассказали в городском спорткомитете.

В Республике Беларусь прошёл турнир II категории «Кубок Солнечного» по теннису.

На соревнованиях собрались спортсмены из Москвы, Сочи, Санкт — Петербурга, Курска. Брянск представил воспитанник школы «Торпедо» Георгий Абушенко.

В группе до 13 лет в одиночном разряде брянский теннисист завоевал серебряную медаль. В парном разряде с представителем города Гвардейска Георгий взял золотую награду.