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Брянский тренер выиграл всероссийский конкурс научных работ

2024, 18 июня 13:12 Спорт
Брянский тренер выиграл всероссийский конкурс научных работ
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Тренер Хабаровской спортивной школы выиграл всероссийский конкурс научных работ. Об этом рассказали в региональном профильном департаменте. 

Всероссийская федерация легкой атлетики подвела итоги профессионального конкурса научных работ и передовых методических практик «Лучшие практики в легкой атлетике». Участие в нём принял тренер-преподаватель Дубровской спортивной школы Алексей Казорин. Он представил на суд жюри работу «Организация спортивной подготовки детей школьного возраста в виде спорта легкая атлетика при проведении учебно-тренировочных занятий в спортивных залах в зимний период». Тренер поставил цель проверить правильность подхода к тренировочному процессу детей. 

Специальная комиссия высоко оценила методы преподавания брянского тренера. Его работа заняла первое место.

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