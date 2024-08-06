Брянский тяжелоатлет завоевал три медали на чемпионате России в Новосибирске. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Новосибирске прошёл чемпионат России по тяжелой атлетике. Участвовали в нём мужчины и женщины из 42-х регионов России. Брянщину представили спортсмены школ «Десна» и «Сталь».

В весовой категории 102 кг выступил Максим Могучев из «Стали». Он занял второе место в рывке с результатом 170 кг. Также на счету брянского спортсмена две бронзовые награды в толчке и в сумме.

В командном зачете мужчины из Брянской области заняли седьмое место.