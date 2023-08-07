Четыре медали завоевали брянские легкоатлеты в Челябинске

В Челябинске на стадионе имени Елены Елесиной прошел Чемпионат России по лёгкой атлетике. В нем участвовали 786 легкоатлетов из 69 регионов страны и Республики Беларусь.

В беге на 800 метров первое место заняла брянская спортсменка Мария Прохорец. Вера Филатова завоевала золотую медаль в беге на 200 метров.

Брянский спортсмен Илья Иванюк стал серебряным призером турнира в прыжке в высоту. А Дарья Нидбайкина заняла второе место на Чемпионате в тройном прыжке.