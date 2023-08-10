Десять брянских тренеров получили награды ко Дню физкультурника

Десять брянских тренеров и 43 ветерана получили награды ко Дню физкультурника. Об этом рассказали в региональном департаменте спорта.

В преддверии Дня физкультурника в конференц-зале Дворца единоборств имени Артёма Осипенко Брянска прошла торжественная встреча. Там чествовали ветеранов спорта, спортсменов и тренеров.

Заместитель губернатора Брянской области Николай Лучкин от имени главы региона поблагодарил всех причастных к развитию физической культуры и спорта.

«На Брянщине развивается 75 видов спорта, 73 региональных спортивных федераций, более 420 000 человек систематически занимаются физической культурой и спортом… .В области делается все для того, чтобы у нас каждый ребенок мог стать в будущем профессиональным спортсменом: Осипенко, Большуновым, Куркиной, Бородиным, Фридзоном, Непомнящим», – подчеркнул Николай Лучкин.

Благодарственные письма от губернатора Брянской области десять тренеров и заслуженный работников спортивной отрасли. Кроме того, директор департамента физической культуры и спорта Брянской области Максим Рудин вручил грамоты 43 ветеранам спорта.

Также перед виновниками торжества выступили юные спортсмены и творческие коллективы.