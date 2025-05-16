Десять медалей завоевали брянские паралимпийцы на первенстве России. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Чебоксарах прошло первенство России по спорту лиц с поражением опорно двигательного аппарата. На соревнованиях выступили брянские легкоатлеты.

Артём Вахитов стал первым в беге на 100 метров, метании диска и толкании ядра. Давид Гришутин занял второе место в прыжках в длину и третье – в метании копья. Также «серебро» и «золото» завоевали Матвей Зиновьев и Егор Алдущенков. Серебряную награду в толкании ядра завоевала Анна Галанова.