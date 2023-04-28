Допризывники из Карачева выступят на Всероссийской спартакиаде

Допризывники из Карачева представят Брянскую область на Всероссийской спартакиаде. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Жуковке в Центре физической культуры и спорта «Десна» прошёл финал регионального этапа Спартакиады допризывной молодежи. Соревнования посвящены подвигу воинов 6-й роты Псковской воздушно-десантной дивизии. В соревнованиях участвовали команды из 18 муниципальных образований.

В личном зачете весь пьедестал почёта заняли спортсмены из Карачевского района. Они обеспечили команде первое место на Спартакиаде. Допризывники из Карачевского района будут участвовать во Всероссийском этапе Спартакиады в Волгограде.