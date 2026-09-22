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Культура

«Зона здоровья» появилась в загородном клубе в Навлинском районе по нацпроекту

2026, 22 сентября 12:48
«Зона здоровья» появилась в загородном клубе в Навлинском районе по нацпроекту
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«Зона здоровья» появилась в загородном клубе в Навлинском районе по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.  

 

В Брянской области досрочно реализовали проект по созданию туристской инфраструктуры на базе загородного клуба «Журавка» в Навлинском районе. По национальному проекту «Туризм и гостеприимство» там построили «Зону здоровья». В рамках модернизации в клубе установили детскую и спортивная площадки, а также туалетный модуль, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Уже в августе оборудование ввели в эксплуатацию. Создание комфортной инфраструктуры позволит увеличить количество туристов на 10%.

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