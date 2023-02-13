Два новых игрока пришли в «Динамо-Брянск»

Команда «Динамо-Брянск» подписала контракты с двумя футболистами молодежки. Об этом рассказали в пресс-службе клуба.

Два воспитанника брянского футбола вошли в команду «Динамо-Брянск». С Иваном Сергеевым и Алексеем Берлияном клуб подписал контракты до конца текущего сезона.

20-летний полузащитник Иван Сергеев два года выступал за молодёжную команду «Динамо-М» и стал её капитаном. 17-летний центральный защитник Алексей Берлиян также играл в «Динамо-М» и команде ФА «Динамо-Брянск», выступавшую в Первенстве Брянской области.

В клубе пожелали новым членам команды усердно тренироваться и завоевать место в основном составе команды.