Двое брянцев стали бронзовыми призёрами турнира по тхэквондо

Двое брянцев стали бронзовыми призёрами всероссийского турнира по тхэквондо в Смоленске. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Смоленске во Дворце спорта «Юбилейный» прошли всероссийские соревнования по тхэквондо. В Кубке Смоленской крепости приняли участие 803 спортсмена из 24 регионов России.

Регион на турнире представили воспитанники Брянской федерации тхэквондо. Бронзовыми призёрами в своих весовых категориях стали Ярослав Пыталев и Глеб Поляков Глеб.