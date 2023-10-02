Этап Кубка России по шахматам среди детей закончился в Брянске

Более ста спортсменов поучаствовали в этапе Кубка России по шахматам среди детей в Брянске. Об этом рассказали в региональном департаменте спорта.

Всероссийские соревнования — этап Кубка России по шахматам среди детей «Кубок Губернатора Брянской области» прошел в Брянске. Турнир состоялся в спортивной школе по шахматам и шашкам областного центра. На соревнования собрались 105 юных шахматистов из Московской, Смоленской, Курской, Оренбургской, Брянской областей и Москвы.

В разных возрастных категориях брянские участники завоевали шесть золотых наград, четыре — серебряных и семь — бронзовых.

Победители и призёры получили кубки, грамоты, медалями и денежными призами.