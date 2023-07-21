Инклюзивный турнир по шахматам прошёл в Клинцах

Инклюзивный турнир по шахматам в рамках Всероссийского спортивного марафона прошёл в Клинцах. Об этом рассказал уполномоченная по правам ребенка в Брянской области Инна Мухина.

В Международный День шахмат в Клинцах прошел инклюзивный турнир среди взрослых и детей с нарушением зрения по классическим шахматам. Турнир провели в шахматно-шашечном клубе «Дебют».

«По результатам турнира определены победители, которым вручили грамоты и памятные подарки. После турнира сыграла с ребятами в шахматы, конечно, вничью, ведь должна победить дружба! После торжественного мероприятия пили с детьми чай с тортом и конфетами. Уверена, турнир оставит добрый след в жизни детей», – отметила детский омбудсмен Брянской области Инна Мухина.

Турнир организовали в рамках реализации Всероссийского спортивного марафона «Сила России».