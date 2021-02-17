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Из-за снегопада отменен матч «Динамо-Брянск» – «Спартак-Нальчик»

2021, 17 февраля 15:30 Спорт
Из-за снегопада отменен матч «Динамо-Брянск» – «Спартак-Нальчик»
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Сильнейший снегопад обрушился на Ставропольский край.

17 февраля отменен товарищеский матч между ФК «Динамо-Брянск» и нальчиковским «Спартаком».

Как сообщили в брянском «Динамо», на Кисловодск обрушился мощный снегопад – встречу отменили из-за погодных условий.

Следующий товарищеский матч брянские динамовцы проведут с махачкалинским «Анжи». Соревнование начнется в полдень 18 февраля на стадионе в поселке Капельница неподалеку от Кисловодска.

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