Карачевская спортшкола победила в Кубке России по полиатлону
Карачевская спортшкола победила в Кубке России по полиатлону среди спортклубов. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.
В Сочи прошёл третий этап Кубка России по полиатлону в троеборье с бегом. Брянщину представили воспитанники Карачевской спортивной школы.
Среди мужчин золотую медаль завоевал Максим Подтыкайлов. Он же по сумме двух этапов стал вторым.
В командном зачете среди спортклубов России брянская школы заняла первое место.
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