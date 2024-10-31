Карачевская спортшкола победила в Кубке России по полиатлону среди спортклубов. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Сочи прошёл третий этап Кубка России по полиатлону в троеборье с бегом. Брянщину представили воспитанники Карачевской спортивной школы.

Среди мужчин золотую медаль завоевал Максим Подтыкайлов. Он же по сумме двух этапов стал вторым.

В командном зачете среди спортклубов России брянская школы заняла первое место.