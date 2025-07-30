Незрячий парадайвер из Брянска получил международный сертификат OWD

Незрячий парадайвер из Брянска впервые в регионе получил международный сертификат OWD. Об этом сообщили в спортивном департаменте.

Брянец Павел Кондратьев – гвардии подполковник в отставке, участник боевых действий в Чеченской Республике. Мужчина получил ранения и лишился зрения.

В рамках проекта «Плывём и ныряем вместе», реализованного Центром помощи людям с ограниченными возможностями здоровья «Оптимист» при поддержке Фонда президентских грантов Павел Кондратьев стал заниматься дайвингом. Его первое погружение пошло 7 июня 2025 года на озере Керамзитное. А уже 14 июня на озере Долгое в Беларуси брянский парадайвер опустился на глубину 18 метров в мокром костюме. Брянец первый в регионе и второй в России незрячий спортсмен, который получил международный сертификат автономного дайвера начального уровня Open Water Diver (OWD).

Спортсмен уже дважды представлял Брянск на межрегиональных соревнованиях по парадайвингу в Воронеже. Сборная с его участием завоевала бронзу в общекомандном зачёте.