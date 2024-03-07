Первенство региона по гиревому спорту впервые прошло в Брянске

Первенство области по гиревому спорту впервые прошло во Дворце единоборств Брянска. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

Во Дворце единоборств имени Артема Осипенко в Брянске впервые прошло первенство области по гиревому спорту. В нём участвовали юниоры и юниороки до 23-х лет.

Более 60 участников из Брянска, Новозыбкова, Карачева, Стародуба, Клетни и Дубровки боролись за награды.

В эстафете первое место заняла команда школьного спортивного клуба «Гиревик» из Карачева. Также в лидеры вышли сборные Дубровской и Клетнянской спортивных школ.

В командном зачёте главная награда досталась спортсменам Дубровской школы. Серебряные медали завоевали воспитанники СШОР по борьбе Брянска. Замкнула тройку лидеров Клетнянская спортшкола.