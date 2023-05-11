Почти шесть тысяч брянцев получили знаки ГТО

Почти шесть тысяч брянцев получили в прошлом году знаки отличия ГТО. Об этом рассказали в региональном департаменте спорта.
Заседание постоянного комитета Брянской областной Думы по молодежной политике, физической культуре и спорту провёл Герой Российской Федерации Александр Постоялко. Парламентарии обсудили реализацию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в регионе.
Так в Брянской области работает 33 центра тестирования. В прошлом году нормы сдали 12 594 человека. Из них 5 868 — получили знаки отличия.
«Особенно радует, что активное участие принимает молодежь. Именно в руках таких молодых людей – духовно богатых, интеллектуально развитых, физически крепких и здоровых — будущее нашей Великой России!» — подчеркнул Александр Постоялко.
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