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После серии проигрышей может уволиться тренер «Динамо-Брянск» (ВИДЕО)

2021, 29 марта 13:46 Спорт
После серии проигрышей может уволиться тренер «Динамо-Брянск» (ВИДЕО)
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Евгений Перевертайло разочарован игрой брянских футболистов.

Главный тренер ФК «Динамо-Брянск» Евгений Перевертайло не хочет продолжать работать с командой.

Такое заявление он сделал после того, как динамовцы проиграли воронежскому «Факелу» на своем поле со счетом 0:2.

«Ну, вы, наверное, сами все видели и прекрасно понимаете… Мне остается только поздравить соперника с победой. Но, естественно, за результат всегда отвечает тренер, игроки несут ответственность за свои функциональные обязанности. Я, в принципе, человек, который справляется всегда со взлетами и падениями. И я думаю, и на этот раз я достойно с ними справлюсь – на этот раз падение. В такой ситуации думаю, что надо будет принимать соответствующее решение», – заявил Евгений Перевертайло, комментируя итоги матча.

О кадровых решениях в ФК «Динамо-Брянск» пока не сообщают.

В Олимп-Первенстве ФНЛ брянская команда занимает 21-е место с шестью поражениями. Евгений Перевертайло тренирует динамовцев с февраля 2021 года.

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