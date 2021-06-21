Президент Федерации шашек России наградил брянских спортсменов

Президент Общероссийской Федерации шашек России Анатолий Никитин приехал в Брянск, чтобы наградить победителей чемпионата Брянской области по русским шашкам.

Чемпионат Брянской области по русским шашкам проходил с 10 мая по 20 июня в несколько туров, в нем участвовало 36 спортсменов. Победителями стали Олег Холин из Бежицы и Анна Мортикова из Жуковки.

Церемонию награждения провели Анатолий Никитин, президент Федерации шашек России и Алексей Тимошков, Лидер Брянского отделения партии «Справедливая Россия – за правду». Победители и участники турнира получили ценные призы.

Федерация шашек России – общероссийская общественная организация, объединяющая на добровольной основе шашечные федерации российских регионов. Анатолий Никитпн возглавляет организацию с 2015 года. Главной целью организации является развитие и популяризация вида спорта «шашки» на территории Российской Федерации, а также представление интересов российских спортсменов, тренеров, судей и организаторов шашечного движения на международной арене.