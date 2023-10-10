Сборная Брянской области завоевала «серебро» в Первенстве России по полиатлону

Брянские юниоры обеспечили себе место в сборной команде России на 2024 год по итогам Первенства России по полиатлону, сообщает пресс-служба регионального департамента физкультуры и спорта.

Масштабное состязание прошло в Калуге и принесло сборной Брянской области серебряную медаль в общем зачете. Среди представителей 18-20 лет в троеборье с бегом брянцы уступили первое место юниорам из Санкт-Петербурга.

Высокие награды сборной принесли воспитанник Карачевской спортшколы Максим Подтыкайлов, заслуживший золотую награду, и Георгий Репин из дятьковской спортшколы «Электрон», занявший третье место. Теперь молодые спортсмены могут рассчитывать на места в сборной России на следующий год.