Семь медалей завоевали брянские гимнасты на Кубке Ярослава Мудрого по прыжкам на батуте. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В Ярославле прошли всероссийские соревнования по прыжкам на батуте «Кубок Ярослава Мудрого» по прыжкам на батуте. Участвовали в турнире свыше 450 спортсменов из 26 регионов.

Воспитанники брянской спортшколы олимпийского резерва по спортивной гимнастике успешно представили регион. Первое место заняли Илья Старинский, Анастасия Джем и Арина Савостенок. Серебряные медали завоевали Арина Зайцева и Александра Герасина. Бронзовыми призёрами стали Влад Осипов и Екатерина Бондарева.