Семь медалей завоевали брянские тяжелоатлеты на Всероссийских соревнованиях

Шесть золотых и одну серебряную медали завоевали брянские спортсмены на Всероссийских соревнованиях по тяжелой атлетике. Об этом рассказали в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Курске в 51-й раз прошли Всероссийские соревнования по тяжелой атлетике. В них участвовали спортсмены из Брянска, Курска, Белгорода, Орла, Мценска, Воронежа, Московской области, Ставропольского края, Липецка, Тулы и Старого Оскола.

Золотые медали в разных весовых категориях завоевали шесть брянских спортсменов из школ «Вымпел», «Сталь», «Десна», . Серебряная награда досталась Анастасии Селезневой.