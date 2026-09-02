Брянские полицейские высадили яблони на территории социального приюта

2026, 02 сентября 10:10

Брянские полицейские высадили яблони на территории социального приюта. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В День знаний сотрудники отдела организации применения административного законодательства (ООПАЗ) регионального УМВД посетили воспитанников социального приюта в Карачевском районе. Вместе они провели экологическую акцию. Полицейские вместе с ребятами высадили на территории учреждения новые яблони.

Кроме того, сотрудники ООПАЗ поздравили ребят с Днем знаний. Школьникам правоохранители вручили необходимые принадлежности для учёбы.

Завершилась встреча чаепитием со сладким угощением.