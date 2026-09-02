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Общество

Брянские полицейские высадили яблони на территории социального приюта

2026, 02 сентября 10:10
Брянские полицейские высадили яблони на территории социального приюта
Источник фото

Брянские полицейские высадили яблони на территории социального приюта. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

В День знаний сотрудники отдела организации применения административного законодательства (ООПАЗ) регионального УМВД посетили воспитанников социального приюта в Карачевском районе. Вместе они провели экологическую акцию. Полицейские вместе с ребятами высадили на территории учреждения новые яблони. 

Кроме того, сотрудники ООПАЗ поздравили ребят с Днем знаний. Школьникам правоохранители вручили необходимые принадлежности для учёбы. 

Завершилась встреча чаепитием со сладким угощением.

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