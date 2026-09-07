Брянский театр кукол открыл 55-ый сезон

2026, 07 сентября 15:35

Брянский театр кукол открыл 55-ый сезон спектаклем и выставкой. об этом сообщили в региональном департаменте культуры.

Накануне в Брянском областном театре кукол стартовал 55-ый сезон. В фойе гостей под сопровождение классической музыки встречали дамы в костюмах минувших эпох. Там же работали тематические площадки. Зрители познакомиться с экспозицией журнала «А!Фишек». Выставочный проект «Полное погружение, или История одного спектакля» был посвящён спектаклю «Бесприданница» (12+). На экспозиции представила сценография, фрагменты декораций, кукол и костюмы героев. Кроме того, для гостей прошла викторина, посвящённая жизни театра. Победители получили пригласительные билеты.

Торжественный первый звонок нового театрального сезона дали Алёне и Варваре Муравьёвым. Девочки вместе с родителями являются активными участниками проекта «Семейный марафон».

Юбилейный сезон стартовал со спектакля «Белый пудель» (6+). Перед началом о планах, премьерах и гастрольных поездках рассказал директор театра Александр Тиняков. После спектакля семья Муравьевых вручили артистам праздничный торт.