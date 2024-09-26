Сотрудники силовых ведомств сыграли в футбол в Брянске. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

На стадионе Брянских партизан прошёл турнир по мини-футболу. Его посвятили 81-й годовщине освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков и памяти павших воинов. В турнире участвовали команды силовых ведомств и спорторганизаций.

«Золото» завоевали представители Рос гвардии. Второе место заняли сотрудники УФСИН. Бронзовые награды достались МВД.