Спартакиада школьников прошла в брянском парке

В парке «Соловьи» прошла областная спартакиада школьников по легкоатлетическому кроссу.

В соревнованиях участвовали более 300 человек. Школьники соревновались лично и командно по 2 группам. В первую вошли 8 городских команд, а вторую – 25 команд муниципальных районов.

В Брянске первыми стали спортсмены из Советского района. Второе место заняли школьники из Бежицкого района, а третье – Фокинского.

Среди муниципальных районов первыми стали легкоатлеты из Брянского района, вторыми – Дятьковского района, а третьи — Карачевского района.