Три медали завоевали брянские каратисты на всероссийском турнире
Три медали завоевали брянские каратисты на всероссийском турнире.Об этом сообщили в городском спорткомитете.
В Уфе прошла XX Международная спартакиада боевых искусств. Там собрались почти 5000 спортсменов из 60 регионов России и зарубежных стран.
В рамках фестиваля состоялись всероссийские соревнования по всестилевому каратэ. За медали боролись свыше 700 участников из 28 регионов страны.
Участвовали в турнире воспитанники брянской спортшколы «Спартак». В категории женщины ОК-ката-ренгокай серебряную награду завоевала Алёна Шатоба. она же стала бронзовым призёром в категории женщины ОК-ката-вадо-рю. А среди мужчин в весовой категории 70 кг третье место занял Никита Дубовик.