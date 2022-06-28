Три «золота» привезли брянские пловцы с межрегионального турнира

Домой с «золотом» вернулись трое воспитанников спортшколы «Дельфин». Артём Бородин и Ксения Дурманова стали первыми в многоборье в своих возрастных группах. А Мария Андрюшина выполнила 1 спортивный разряд на дистанции 50 метров брассом.

Капитальный ремонт пути начался на участке Милохово-Кардымово в Смоленской области В Смоленской области на участке Милохово-Кардымово главного хода начался капитальный ремонт пути. Железнодорожники проведут полный цикл работ по капитальному ремонту пути: очистка и подсыпка щебеночного балласта, демонтаж старой рельсошпальной решетки и укладка новой, выправка пути, укладка и сварка бесстыкового пути. Для этого подготовлены необходимые материалы – 18 тыс. кубометров щебня, 13 пар рельсовых плетей длиной

Движение автомобилей через два переезда около станции Ярцево будет закрыто с 26 по 30 июня в связи с ремонтно-путевыми работами В связи с проведением ремонтно-путевых работ движение автотранспорта по железнодорожному переезду 353 км, расположенному в районе улицы Халтурина, и по переезду 356 км, расположенному в районе улицы 1-я Деповская города Ярцево Смоленской области, будет закрыто с 21:00 26 июня до 01:00 30 июня. В качестве альтернативного маршрута для пересечения железной дороги в период ремонта проезд

С ветерком на велосипедах В областном центре активно идёт подготовка к «Смоленскому велопараду-2022», который планируют провести в воскресенье, 26 июня, в преддверии Дня молодёжи. На прошлой неделе под председательством губернатора Алексея Островского состоялось межведомственное совещание, посвящённое организации данного общегородского мероприятия. О принятых решениях глава региона рассказал смолянам. «Изначально, как только возникла эта идея, поручил руководству города Смоленска проработать оптимальный

В режиме отмены В России в соответствии с поручением Председателя Правительства Михаила Мишустина с марта и до конца года действует мораторий на плановые и внеплановые проверки бизнеса. Решение о его введении было принято, чтобы снизить нагрузку на предпринимателей и не дестабилизировать их работу в сегодняшних непростых условиях, связанных с санкционными ограничениями. В тех же случаях, когда проверка необходима,