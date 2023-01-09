Трубчевские хоккеисты выиграли Первенство региона

Трубчевский «Вымпел» выиграл Первенство региона по хоккею. Об этом рассказали в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Брянской области прошли финальные матчи Первенства региона по хоккею с шайбой среди юношей 2013-2014 годов рождения. 34 команды из 10 населенных пунктов три месяца выясняли, кто сильнее на льду.

В посёлке Климово хозяева поля боролись за бронзовые награды с командой спортивного клуба «Брянск». Но гости оказались сильнее.

«Вручил тренеру сертификат на получение единовременной денежной выплаты на 50 тысяч рублей. По итогам турнира тренеры, чьи команды заняли второе и первое место, получат 75 и 100 тысяч рублей соответственно. Это наша региональная система поощрения тех, кто не просто ведет преподавательскую работу, но и готовит из своих воспитанников достойное спортивное будущее нашей страны!» – отметил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Главный трофей разыграли трубчевский «Вымпел» и «Олимп» из Стародуба. В итоге трубчевские хоккеисты стали победителями первенства.