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Трубчевские хоккеисты выиграли Первенство региона

2023, 09 января 09:09 Спорт
Трубчевские хоккеисты выиграли Первенство региона
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Трубчевский «Вымпел» выиграл Первенство региона по хоккею. Об этом рассказали в региональном департаменте физкультуры и спорта. 

В Брянской области прошли финальные матчи Первенства региона по хоккею с шайбой среди юношей 2013-2014 годов рождения. 34 команды из 10 населенных пунктов три месяца выясняли, кто сильнее на льду. 

В посёлке Климово хозяева поля боролись за бронзовые награды с командой спортивного клуба «Брянск». Но гости оказались сильнее. 

Трубчевские хоккеисты выиграли Первенство региона

«Вручил тренеру сертификат на получение единовременной денежной выплаты на 50 тысяч рублей. По итогам турнира тренеры, чьи команды заняли  второе и первое место, получат 75 и 100 тысяч рублей соответственно. Это наша региональная  система поощрения тех, кто не просто ведет преподавательскую работу, но и готовит из своих воспитанников достойное спортивное будущее нашей страны!» – отметил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Главный трофей разыграли трубчевский «Вымпел» и «Олимп» из Стародуба. В итоге трубчевские хоккеисты стали победителями первенства. 

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