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Команда брянских дзюдоистов стала второй на соревнованиях в Санкт-Петербурге

2026, 15 сентября 11:47
Команда брянских дзюдоистов стала второй на соревнованиях в Санкт-Петербурге
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Команда брянских дзюдоистов стала второй на соревнованиях в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта. 

 

На прошлой неделе в городе Санкт-Петербурге прошли командные соревнования по дзюдо «Кубок Дружбы». Участие в них приняли шесть команд юношей и девушек 13-15 лет из Санкт-Петербурга, Белгорода, Брянска, Курска, Донецкой и Луганской Народной Республик. В каждой весовой категории выступал один спортсмен, а победителя определяли по наибольшему количеству побед.

Брянскую область представляли 16 спортсменов. Дзюдоисты уверенно прошли в финал, где состязались с командой Санкт-Петербурга. Сборная региона уступила со счётом 8:9. Брянские дзюдоисты завоевали серебряные медали.

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